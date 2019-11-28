Скворцова оценила российскую модель системы здравоохранения

"Сейчас наша модель является одной из эталонных в мире, у нас есть масса недочетов локальных - от недоработки на местах конкретных или чиновников, или врачей. Система огромная, у нас 75 тысяч объектов системы здравоохранения и сколько людей работает - 2,5 миллиона только специалистов. Но мы единственная страна в мире, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом, ни в одной стране мира", - сказала Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.