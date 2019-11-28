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РИА Новости

Скворцова оценила российскую модель системы здравоохранения

12:58 28.11.2019 (обновлено: 12:59 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных в мире, ни в одной стране врач не посещает пациента бесплатно на дому, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Сейчас наша модель является одной из эталонных в мире, у нас есть масса недочетов локальных - от недоработки на местах конкретных или чиновников, или врачей. Система огромная, у нас 75 тысяч объектов системы здравоохранения и сколько людей работает - 2,5 миллиона только специалистов. Но мы единственная страна в мире, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом, ни в одной стране мира", - сказала Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Она уточнила, что никто из пациентов в России не ждет долго КТ и МРТ по бесплатным программам.
"А сейчас при подозрении на онкологические заболевания со следующего года это 7 рабочих дней - любой метод, КТ, МРТ и так далее", - подчеркнула Скворцова.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссия
Популярные комментарии
Какую бредятину она несет? Лучшая организация была в 1970-1980 г.г. прошлого века, когда было все в изобилии, а сейчас ни врачей ни медицины нет - РАЗВАЛЕНО ВСЁ!
28 ноября, 14:10
Artur Tsarev
3500002
Сам себя не похвалишь, так никто не похвалит!((( Даже Президент сказал о провале реформ системы здравоохранения и особенно в части её первичного звена, а эта мадам всё хвалит себя и хвалит. Или он считает себя выдающейся иллюзионисткой, думая, что люди не видят реальной картины?
28 ноября, 13:09
Владимир Белогорский
2900002
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