Скворцова оценила российскую модель системы здравоохранения

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская модель системы здравоохранения является одной из эталонных в мире, ни в одной стране врач не посещает пациента бесплатно на дому, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Сейчас наша модель является одной из эталонных в мире, у нас есть масса недочетов локальных - от недоработки на местах конкретных или чиновников, или врачей. Система огромная, у нас 75 тысяч объектов системы здравоохранения и сколько людей работает - 2,5 миллиона только специалистов. Но мы единственная страна в мире, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом, ни в одной стране мира", - сказала Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Она уточнила, что никто из пациентов в России не ждет долго КТ и МРТ по бесплатным программам.
"А сейчас при подозрении на онкологические заболевания со следующего года это 7 рабочих дней - любой метод, КТ, МРТ и так далее", - подчеркнула Скворцова.