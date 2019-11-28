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РИА Новости

Япония выразила протест КНДР в связи с пусками ракет

12:53 28.11.2019
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет, об этом со ссылкой на источники в руководстве МИД страны сообщило агентство Киодо.
Протест был заявлен по дипломатическим каналам через посольство Японии в Пекине.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск двух объектов, похожих на баллистические ракеты. Предположительно, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Япония провела заседание Совета безопасности. Премьер-министр Японии назвал пуски "серьезным вызовом мировому сообществу".
КНДР
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