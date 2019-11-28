Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года

"Этот вопрос действительно вчера обсуждался на контактной группе. Но к окончательному решению пока Донбасс и Киев не пришли. Но желание осуществить какой-то обмен между ними до конца года существует", - сказал собеседник РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что "надо разделять взаимное освобождение задержанных лиц между Россией и Украиной и обмен пленными между Донбассом и Киевом, потому что это совсем разные вещи". "Это в рамках урегулирования конфликта – конфликта между Киевом и Донбассом. Это конфликт внутриукраинский, он не международный. Донецк, Луганск и Киев друг с другом обмениваются. Донецк, Луганск с одной стороны, с другой стороны – Киев. Это есть в минских соглашениях"- сказал он.