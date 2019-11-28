Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на источники, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса вышли на завершающую стадию подготовки обмена по формуле "всех на всех", которая будет проходить в формате "примерно 250 человек на 100".
"Этот вопрос действительно вчера обсуждался на контактной группе. Но к окончательному решению пока Донбасс и Киев не пришли. Но желание осуществить какой-то обмен между ними до конца года существует", - сказал собеседник РИА Новости.
"Цифры (количество человек к обмену – Прим. ред.) указываются разные, у каждой стороны разные списки. И эти списки верифицируются, там очень сложная процедура", - указал он.
Собеседник агентства отметил, что "надо разделять взаимное освобождение задержанных лиц между Россией и Украиной и обмен пленными между Донбассом и Киевом, потому что это совсем разные вещи". "Это в рамках урегулирования конфликта – конфликта между Киевом и Донбассом. Это конфликт внутриукраинский, он не международный. Донецк, Луганск и Киев друг с другом обмениваются. Донецк, Луганск с одной стороны, с другой стороны – Киев. Это есть в минских соглашениях"- сказал он.
"А то, что было в сентябре между Москвой и Киевом, - это совсем другая история, она не связана с Донбассом вообще никак", - уточнил источник, добавив, что Россия в этом вопросе выступает посредником.
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