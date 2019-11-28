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РИА Новости

СМИ: в Ираке десятки человек пострадали при разгоне демонстрации

12:51 28.11.2019
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© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Тринадцать человек погибли и не менее 75 получили ранения в ходе столкновений демонстрантов с полицией в провинции Ди-Кар на юге Ирака в ночь на четверг, сообщило агентство Shafaq со ссылкой на медицинские источники и источники в службах безопасности.
"Число погибших в провинции Ди-Кар составило 13 человек, еще 75 пострадали в результате использования сотрудниками служб безопасности боевых патронов против демонстрантов", - передает агентство.
Столкновения между демонстрантами и силовиками вспыхнули в административном центре провинции городе Насирия в ночь на четверг, когда службы безопасности попытались оттеснить протестующих с моста Зейтун. Ранее СМИ сообщали о восьми погибших и 45 пострадавших.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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Ди-Кар (мухафаза)ИракНасирияВ мире
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