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РИА Новости

Лавров встретится с эмиссаром ООН по ближневосточному урегулированию

12:51 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров 29 ноября встретится со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым, чтобы обсудить урегулирование арабо-израильского конфликта в свете последних действий США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(В пятницу) 29 ноября в Москве будет находиться специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов. Запланированы его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также затем состоятся переговоры с заместителем министра господином Вершининым. В ходе предстоящих контактов будет осуществлен обмен мнениями о перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта, в частности, в свете последних решений США, которые были направлены на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что среди действий США - признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, оккупированных сирийских Голан израильской территорией. Последним в череде шагов, которые идут в разрез с международным правом, стало заявление госсекретаря США, что Америка более не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными, подчеркнула Захарова.
"Встреча со специальным координатором ООН по ближневосточному урегулированию позволит обсудить пути вывода сложившейся в этой сфере ситуации из тупика. Россия продолжит прилагать усилия, необходимые для достижения справедливого решения палестинской проблемы. Оно предполагает создание независимого, суверенного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваНиколай МладеновСергей ЛавровМИД РФООНСШАВ мире
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