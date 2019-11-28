Лавров встретится с эмиссаром ООН по ближневосточному урегулированию

"(В пятницу) 29 ноября в Москве будет находиться специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов. Запланированы его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также затем состоятся переговоры с заместителем министра господином Вершининым. В ходе предстоящих контактов будет осуществлен обмен мнениями о перспективах урегулирования арабо-израильского конфликта, в частности, в свете последних решений США, которые были направлены на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования", - сказала Захарова на брифинге.