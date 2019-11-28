В ОДКБ рассказали о пресечении въезда террористов из Сирии

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Вызовы и угрозы, которые исходят из Афганистана, вынуждают ОДКБ принимать меры, в том числе в борьбе с наркотрафиком и терроризмом, заявил в четверг исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Та обстановка, которая складывается, те вызовы и угрозы, которые исходят с территории Афганистана… нам необходимо принимать кроме длительных мер еще и первоочередные, что в этом году мы и делали", - сказал он в четверг после заседания ОДКБ.
"Мы провели несколько специальных операций, которые включали в себя оперативно-профилактические меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также провели специальную операцию, целью которой было перекрытие путей въезда и выезда на территории наших государств представителей различных международных террористических организаций и тех представителей, которые участвовали в террористической деятельности на территории Сирии, Ливии и других стран", - заключил он.