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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-28T13:41+0300
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РИА Новости

В ОДКБ рассказали о пресечении въезда террористов из Сирии

12:46 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Лидия ИсамоваЗамгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
© РИА Новости / Лидия Исамова
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков. Архивное фото
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Вызовы и угрозы, которые исходят из Афганистана, вынуждают ОДКБ принимать меры, в том числе в борьбе с наркотрафиком и терроризмом, заявил в четверг исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.
"Та обстановка, которая складывается, те вызовы и угрозы, которые исходят с территории Афганистана… нам необходимо принимать кроме длительных мер еще и первоочередные, что в этом году мы и делали", - сказал он в четверг после заседания ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
11:54
Путин призвал страны ОДКБ к совместным операциям против террористов
"Мы провели несколько специальных операций, которые включали в себя оперативно-профилактические меры по пресечению незаконного оборота наркотиков, а также провели специальную операцию, целью которой было перекрытие путей въезда и выезда на территории наших государств представителей различных международных террористических организаций и тех представителей, которые участвовали в террористической деятельности на территории Сирии, Ливии и других стран", - заключил он.
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Война в СирииСаммит ОДКБ в БишкекеВалерий СемериковОДКБАфганистанЛивияСирияВ мире
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