В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Налетчик с разводным ключом и игрушечным пистолетом ограбил магазин сотовой связи в Подмосковье, забрал 10 мобильных телефонов, он задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения на торговую точку задержан житель городского округа Черноголовка", - сказала она.
Как указывается в релизе, злоумышленник ворвался в салон сотовой связи и, угрожая продавцу, "с разводным ключом и игрушечным пистолетом разбил витрину, забрал 10 мобильных телефонов".
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания.
Похищенное имущество обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело, фигурант взят под стражу.