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РИА Новости

В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин

12:45 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Налетчик с разводным ключом и игрушечным пистолетом ограбил магазин сотовой связи в Подмосковье, забрал 10 мобильных телефонов, он задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативниками ГУ МВД России по Московской области по подозрению в совершении разбойного нападения на торговую точку задержан житель городского округа Черноголовка", - сказала она.
Как указывается в релизе, злоумышленник ворвался в салон сотовой связи и, угрожая продавцу, "с разводным ключом и игрушечным пистолетом разбил витрину, забрал 10 мобильных телефонов".
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого по месту его временного проживания.
Похищенное имущество обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело, фигурант взят под стражу.
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Ирина ВолкРосгвардияМВД РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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