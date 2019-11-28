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РИА Новости

Нефтяники и Новак договорились о сохранении квот по ОПЕК+ на I квартал

12:42 28.11.2019 (обновлено: 12:43 28.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Представители российских нефтекомпаний и глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече в четверг договорились о том, что РФ остается в ОПЕК+ с существующими квотами, в конце марта снова обсудят ситуацию, сообщил журналистам первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов.
"Мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце первого квартала встречаемся, обсуждаем", - ответил Маганов на вопрос об итогах встречи.
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
12:39
Новак назвал позицию РФ по возможному продлению сделки ОПЕК+ тайной
Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли в конце марта встреча Новака с представителями нефтекомпаний.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.
Расклад сил на мировом рынке нефти
1 августа 2018, 16:52
Расклад сил на мировом рынке нефти
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