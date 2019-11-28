Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T12:42+0300
https://ria.ru/20191128/1561701991.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156043/78/1560437817_168:0:3054:1623_1036x0_80_0_0_9a7953ce4588b4f8c40b267f68995f62.jpg
РИА Новости

Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух неопознанных снарядов

12:41 28.11.2019 (обновлено: 12:42 28.11.2019)
182
© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск КНДР двух неопознанных снарядов в сторону Японии.
"Северная Корея в 16.59 по местному времени выпустила с территории провинции Хамген-Намдо два неопознанных снаряда в сторону Восточного (Японского) моря", - говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов в Twitter.
Ранее министерство обороны Японии заявило, что КНДР выпустила в сторону японского моря две, предположительно, ракеты. Сообщается, что снаряды, скорее всего, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР 31 октября произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
КНДР
26 ноября, 05:23
Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
400000
Обсудить 0
Министерство обороны ЯпонииКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРЯпонияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Япония выразила протест КНДР в связи с пусками ракет
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Южная Корея сообщили о пуске со стороны КНДР "неопознанного снаряда"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
Венесуэла получила российский тренажер истребителя Су-30МК2
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии прошло заседание Совбеза в связи с пуском ракет КНДР
Трансляция новостей о ракетном пуске КНДР
Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Смартфон
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с эмиссаром ООН по ближневосточному урегулированию
Легкомоторный самолет Piper PA-34
В Канаде упал одномоторный самолет
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин рассказал о востребованности развития здравоохранения в Москве
Украинские военнопленные и сотрудник полиции ЛНР во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Главы стран ОДКБ выразили сожаление из-за прекращения действия ДРСМД
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин призвал модернизировать поликлиническое звено в России
Нефтяной станок-качалка
Нефтяники и Новак договорились о сохранении квот по ОПЕК+ на I квартал
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к союзу с Россией
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
Лента новостейМолния