Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух неопознанных снарядов

"Северная Корея в 16.59 по местному времени выпустила с территории провинции Хамген-Намдо два неопознанных снаряда в сторону Восточного (Японского) моря", - говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов в Twitter.