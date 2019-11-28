Южная Корея подтвердила запуск КНДР двух неопознанных снарядов

СЕУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск КНДР двух неопознанных снарядов в сторону Японии.
"Северная Корея в 16.59 по местному времени выпустила с территории провинции Хамген-Намдо два неопознанных снаряда в сторону Восточного (Японского) моря", - говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов в Twitter.
Ранее министерство обороны Японии заявило, что КНДР выпустила в сторону японского моря две, предположительно, ракеты. Сообщается, что снаряды, скорее всего, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
КНДР 31 октября произвела пуск двух ракет малой дальности из района города Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря, дальность полета составила около 370 километров, высота примерно 90 километров. Позже северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с успешным испытанием безопасности системы непрерывного огня.
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