Новак назвал позицию РФ по возможному продлению сделки ОПЕК+ тайной

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министр энергетики РФ Министр энергетики РФ Александр Новак не стал раскрывать позицию России по возможному продлению сделки ОПЕК+.

"Пока тайна", - сказал Новак по итогам совещания с крупными нефтяными компаниями, отвечая на вопрос журналистов о позиции РФ по возможному продлению сделки.

Новак ранее в четверг сообщил, что Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из механизма определения квот в рамках сделки ОПЕК+, решения пока нет, выводы будут сделаны после подсчетов. По словам главы совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергея Донского, исключение газового конденсата из расчета квот обсуждается на период после марта 2020 года.

Ранее в ноябре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию, и действует до конца марта 2020 года.