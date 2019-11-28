Президент ФНП Корсик избран в Совет Международного союза нотариата

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент Федеральной нотариальной палаты . Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик избран в состав руководящего Совета Международного союза нотариата, сообщает пресс-служба ФНП.

Новый состав руководящего совета Международного союза нотариата на 2020-2022 годы избран на состоявшемся в Индонезии заседании Генеральной Ассамблеи нотариатов-членов МСН. Кандидатура Корсика была одобрена единогласно. За 24 года членства России в союзе это первый случай избрания главы российского нотариата в состав руководства организации.

"Избрание главы нотариата России в руководящий Совет МСН напрямую отражает признанный авторитет российского нотариального сообщества среди коллег из-за рубежа, высокий уровень развития, которого нотариат страны достиг в последние годы. Новые нотариальные действия, уникальные сервисы, созданные российским нотариатом, а также его объективное лидерство по уровню цифровизации в правовой сфере страны говорят о нотариате России как о высокоэффективном правовом институте, пример с которого сегодня берут коллеги со всего мира. Опыт и достижения, которые сегодня имеют в своем арсенале российские нотариусы, уже сейчас являются серьезным вкладом в мировой опыт развития права", - отметили в пресс-службе.

Всего в обновленный состав руководящего совета вошли 12 руководителей нотариатов стран-членов союза, включая представителей Германии, Испании, Австрии, Франции, Эквадора, Кот-д’Ивуара и ряда других государств. Полномочия президента Международного союза нотариата ближайшие три года будет исполнять глава нотариального сообщества Аргентины Кристина Армельа.