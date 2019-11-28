Представитель Белоруссии Станислав Зась возглавит ОДКБ с 1 января

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася с вступлением в должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года", - заявил и.о. генсека.

По словам Семерикова, председательство в организации переходит к Белоруссии согласно утвержденным правилам ОДКБ - когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.