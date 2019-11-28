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РИА Новости

В Омской области открыли дом культуры и молодежный центр

12:34 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 28 ноя – РИА Новости. Дом культуры и Молодежный центр открылись после реконструкции в райцентрах Тевриз и Большеречье Омской области в рамках национального проекта "Культура", сообщает в четверг облправительство.
В Омской области проходят торжественные открытия учреждений культуры, капитально отремонтированных в рамках национального проекта "Культура". В этом году таких объектов 27. На их модернизацию было выделено 70 миллионов рублей. На этой неделе после первого этапа ремонта открылся районный дом культуры в Тевризе и современный Молодежный центр в райцентре Большеречье.
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"Губернатор Омской области Александр Бурков уделяет максимальное внимание развитию культуры на селе и открывая дома культуры говорит, что это их душа и сердце. В этом году мы капитально отремонтировали 27 учреждений культуры, и на будущие годы губернатором поставлена задача возродить остальные сельские ДК. Это большая задача, но она выполнимая", - сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов на открытии дома культуры.
Он отметил, что в этом году большая доля финансирования по национальному проекту "Культура" пришлась на Тевризский район. В следующем году в доме культуры планируется завершить ремонт. Кроме того, в этом году район ждет поступления передвижного многофункционального культурного центра, который будет приезжать в самые отдаленные населенные пункты омского севера.
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Районный дом культуры в Тевризе – главное учреждение культуры. Здание постройки 1987 года нуждалось в модернизации . В 2019 году район включился в национальный проект "Культура", прошел отбор и получил необходимые средства в размере 8,7 миллиона рублей. Здесь капитально отремонтировали крышу, провели ремонт фойе на первом и втором этажах. На очереди – модернизация зрительного зала и капитальный ремонт фасада здания.
Молодежный центр в Большеречье – главное место сосредоточения творческой молодежи района. Открыт он был в 1991 году. В рамках нацпроекта "Культура" зданию обновили фасад – он стал ярким и привлекательным, а внутри центр превратился в современную многофункциональную арт-площадку. Главный зал оснастили современным звуковым и световым оборудованием, большим экраном, караоке-установкой, видеопроектором, провели Wi-Fi, отремонтировали кабинеты и гардероб.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскТевризский район
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