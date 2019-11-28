В Омской области открыли дом культуры и молодежный центр

ОМСК, 28 ноя – РИА Новости. Дом культуры и Молодежный центр открылись после реконструкции в райцентрах Тевриз и Большеречье Омской области в рамках национального проекта "Культура", сообщает в четверг облправительство.

В Омской области проходят торжественные открытия учреждений культуры, капитально отремонтированных в рамках национального проекта "Культура". В этом году таких объектов 27. На их модернизацию было выделено 70 миллионов рублей. На этой неделе после первого этапа ремонта открылся районный дом культуры в Тевризе и современный Молодежный центр в райцентре Большеречье.

"Губернатор Омской области Александр Бурков уделяет максимальное внимание развитию культуры на селе и открывая дома культуры говорит, что это их душа и сердце. В этом году мы капитально отремонтировали 27 учреждений культуры, и на будущие годы губернатором поставлена задача возродить остальные сельские ДК. Это большая задача, но она выполнимая", - сказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов на открытии дома культуры.

Он отметил, что в этом году большая доля финансирования по национальному проекту "Культура" пришлась на Тевризский район. В следующем году в доме культуры планируется завершить ремонт. Кроме того, в этом году район ждет поступления передвижного многофункционального культурного центра, который будет приезжать в самые отдаленные населенные пункты омского севера.

Районный дом культуры в Тевризе – главное учреждение культуры. Здание постройки 1987 года нуждалось в модернизации . В 2019 году район включился в национальный проект "Культура", прошел отбор и получил необходимые средства в размере 8,7 миллиона рублей. Здесь капитально отремонтировали крышу, провели ремонт фойе на первом и втором этажах. На очереди – модернизация зрительного зала и капитальный ремонт фасада здания.