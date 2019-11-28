В ЕР прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем

"Они раньше фактически продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. И два эти дня правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может перенести на любые дни - присовокупить к существующим выходным с одной, с другой стороны и так далее", - приводятся слова Исаева на сайте Государственной Думы.