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РИА Новости

В ЕР прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем

12:28 28.11.2019 (обновлено: 12:53 28.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЕлочные украшения на елке
Елочные украшения на елке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Елочные украшения на елке. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Правительство РФ уже имеет необходимые полномочия для переноса выходного дня в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе фракции "Единая Россия", комментируя инициативу ЛДПР.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать 31 декабря выходным. Авторы проекта считают, что выходные нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно календарю. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
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"Очевидно, что инициатива была внесена для повышения цитируемости, поэтому обсуждать ее всерьез смысла нет. Тем более что для переноса выходного дня в новогодние праздники у правительства есть все необходимые полномочия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции "Единая Россия".
Как пояснил первый зампред фракции Андрей Исаев, после последних изменений в 112 статью Трудового кодекса новогодние каникулы были сокращены на два дня.
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"Они раньше фактически продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. И два эти дня правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может перенести на любые дни - присовокупить к существующим выходным с одной, с другой стороны и так далее", - приводятся слова Исаева на сайте Государственной Думы.
Он подчеркнул, что право принимать решение по этому вопросу принадлежит кабмину, работодателям и профсоюзам. "Куда переносить выходные, для того чтобы организовать более эффективно отдых трудящихся, им виднее, чем какой‑либо из политических партий", - считает Исаев.
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ЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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