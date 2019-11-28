Венесуэла получила российский тренажер истребителя Су-30МК2

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселона открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и смонтированный компанией "Сухой" по ранее заключенному Рособоронэкспортом контракту с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и Рособоронэкспорта.

Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения овладеть основными навыками пилотирования самолета, выработать качества воздушного бойца и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.