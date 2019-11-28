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РИА Новости

Венесуэла получила российский тренажер истребителя Су-30МК2

12:27 28.11.2019
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© Фото : пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт
© Фото : пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро продемонстрировали комплексный тренажер истребителя Су-30МК2, сообщили в четверг в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро на авиабазе имени лейтенанта Луиса дель Валье Гарсии ВВС Венесуэлы в городе Барселона открыл комплексный тренажер самолета Су-30МК2, поставленный и смонтированный компанией "Сухой" по ранее заключенному Рособоронэкспортом контракту с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы CAVIM", - говорится в сообщении.
На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России и Рособоронэкспорта.
Комплексный тренажер самолета Су-30МК2 позволяет летчику в процессе обучения овладеть основными навыками пилотирования самолета, выработать качества воздушного бойца и приобрести опыт, необходимый для эффективного ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев
26 ноября, 09:22
В "Рособоронэкспорте" отметили прогресс России в экспорте оружия
Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества. За эти годы Рособоронэкспорт поставил значительное количество российских вооружения и военной техники, в том числе многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки "Ми", танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова.
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Су-30МК2Латинская АмерикаНиколас МадуроРособоронэкспортВенесуэлаРоссияБезопасность
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