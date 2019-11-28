Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию французского социолога Карин Клеман обусловлен защитой национальной безопасности страны и недопущением попыток переноса в РФ западного опыта "раскачивания" внутриполитической ситуации, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские пограничники не впустили в страну Клеман, и что сотрудники ФСБ заявили, что та представляет угрозу безопасности РФ. Француженка сообщила изданию, что собиралась обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских "желтых жилетах".
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"Государство вправе закрыть въезд любому гражданину, если у него есть на это основания", - сказал Михайлов в четверг РИА Новости. "Замечу, что основания есть не у погранслужбы - она здесь только исполнитель. Следовательно, информация была у тех подразделений, которые обратились в погранслужбу с просьбой закрыть въезд Клеман. Поэтому она должна задуматься, что стало основанием для запрета", - добавил эксперт.
Он уверен, что российские силовые ведомства "сканировали" деятельность Клеман во Франции. "А выступления "желтых жилетов" носят абсолютно экстремистский характер", - отметил Михайлов. По его словам, необходимо учитывать, с кем француженка собиралась общаться в России. "Надо посмотреть, являются ли те персонажи, которые ее приглашали, людьми, скажем так, сомнительного политического поведения", - отметил он.
В целом, в запрете на въезд Клеман нет ничего необычного, добавил Михайлов. "Есть очень много людей, которым въезд в Россию запрещен. Наша страна блюдет свою безопасность. И если мы видим человека, который может даже не вести подрывную деятельность в России, а заниматься оскорблением власти, символов государства, таких личностей надо тщательно фильтровать", - резюмировал эксперт.
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