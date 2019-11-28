Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции

"Государство вправе закрыть въезд любому гражданину, если у него есть на это основания", - сказал Михайлов в четверг РИА Новости. "Замечу, что основания есть не у погранслужбы - она здесь только исполнитель. Следовательно, информация была у тех подразделений, которые обратились в погранслужбу с просьбой закрыть въезд Клеман. Поэтому она должна задуматься, что стало основанием для запрета", - добавил эксперт.