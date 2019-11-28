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РИА Новости

Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции

12:24 28.11.2019 (обновлено: 14:22 28.11.2019)
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкБывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в фотобанк
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Запрет на въезд в Россию французского социолога Карин Клеман обусловлен защитой национальной безопасности страны и недопущением попыток переноса в РФ западного опыта "раскачивания" внутриполитической ситуации, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
В среду газета "Коммерсант" сообщила, что российские пограничники не впустили в страну Клеман, и что сотрудники ФСБ заявили, что та представляет угрозу безопасности РФ. Француженка сообщила изданию, что собиралась обсудить с российскими социологами современные протестные движения в мире и прочитать лекцию о французских "желтых жилетах".
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"Государство вправе закрыть въезд любому гражданину, если у него есть на это основания", - сказал Михайлов в четверг РИА Новости. "Замечу, что основания есть не у погранслужбы - она здесь только исполнитель. Следовательно, информация была у тех подразделений, которые обратились в погранслужбу с просьбой закрыть въезд Клеман. Поэтому она должна задуматься, что стало основанием для запрета", - добавил эксперт.
Он уверен, что российские силовые ведомства "сканировали" деятельность Клеман во Франции. "А выступления "желтых жилетов" носят абсолютно экстремистский характер", - отметил Михайлов. По его словам, необходимо учитывать, с кем француженка собиралась общаться в России. "Надо посмотреть, являются ли те персонажи, которые ее приглашали, людьми, скажем так, сомнительного политического поведения", - отметил он.
В целом, в запрете на въезд Клеман нет ничего необычного, добавил Михайлов. "Есть очень много людей, которым въезд в Россию запрещен. Наша страна блюдет свою безопасность. И если мы видим человека, который может даже не вести подрывную деятельность в России, а заниматься оскорблением власти, символов государства, таких личностей надо тщательно фильтровать", - резюмировал эксперт.
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Акции протеста в ПарижеАлександр Михайлов (генерал-майор)ФСБ РФФранцияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Люди сомнительного поведениясидят в госдуме и кремле.. Генерал пусть зрение проверит..
28 ноября, 12:38
Илья Беляев
7100118
России нужно не стесняться почаще делать запрет на въезд подобным комивояжерам. Да и контроль за доморощенными "желтыми жилетами" не будет лишним.
28 ноября, 12:50
JCJonnJr Carter
1710001
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