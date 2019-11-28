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РИА Новости

Кинофестиваль в Торонто назвал лучшие фильмы десятилетия

14:58 28.11.2019
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© Bananeira Filmes (2017)Кадр из фильма "Зама"
Кадр из фильма Зама
© Bananeira Filmes (2017)
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Отборщики кинофестиваля в Торонто назвали 19 лучших фильмов 2010-х годов, сообщает THR.
На первом месте фильм "Зама" (2017) нынешнего президента Венецианского кинофестиваля аргентинского режиссера Лукресии Мартель на основе романа ее соотечественника Антонио Ди Бенедетто 1956 года.
На втором месте "Тони Эрдманн" (2016) немецкого режиссера Марен Аде, а на третьем "Прощай, речь" (2014) Жана-Люка Годара. Замыкают пятерку "Лунный свет" (2016) Барри Дженкинса, который получил "Оскара" за лучший сценарий, и "Сьераневада" (2016) румынца Кристи Пую.
В список лучших фильмов также вошли "Мастер" (2012) Пола Томаса Андерсона, "Ида" (2013) Павла Павликовского, "Корпорация "Святые моторы" (2012) Леоса Каракса, "Социализм" (2010) Жана-Люка Годара.
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