Кинофестиваль в Торонто назвал лучшие фильмы десятилетия

На первом месте фильм "Зама" (2017) нынешнего президента Венецианского кинофестиваля аргентинского режиссера Лукресии Мартель на основе романа ее соотечественника Антонио Ди Бенедетто 1956 года.

На втором месте "Тони Эрдманн" (2016) немецкого режиссера Марен Аде, а на третьем "Прощай, речь" (2014) Жана-Люка Годара. Замыкают пятерку "Лунный свет" (2016) Барри Дженкинса, который получил "Оскара" за лучший сценарий, и "Сьераневада" (2016) румынца Кристи Пую.