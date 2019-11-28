Скворцова: большинство лекарств от муковисцидоза имеют аналоги

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Большинство оригинальных препаратов от муковисцидоза имеют аналоги, прошедшие экспертизу качества и безопасности, одно лекарство, которое не имеет аналога, есть сейчас в России, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза. Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами.
Муковисцидоз - одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких.
"Я завтра провожу совещание с анализом этой ситуации. По большинству препаратов, как мне написал Михаил Альбертович (Мурашко, руководитель Росздравнадзора), есть от 11 до 17 аналогов, прошедших экспертизу качества, эффективности и безопасности, не только на уровне регистрации, но и при выходе первых серий на рынок и дальше выборочный контроль. Но есть препарат, который аналогов не имеет, он появился у нас на рынке впервые, его не было 2 года в 2017-2018 годах, сейчас он есть, поэтому по беглой справке, Михаил Альбертович не усматривает каких-то серьезных моментов по этой теме, но мы готовы внимательно это изучить", - сказала Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.