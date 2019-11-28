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РИА Новости

Россия намерена предложить ОДКБ план военного сотрудничества

12:20 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Россия в ходе своего председательства в Организации договора о коллективной безопасности намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет - до 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей Организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ. Имею в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период - до 2025 года", - сказал Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
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Президент РФ добавил, что этот план мог бы быть утвержден лидерами на следующем саммите. Председательство в ОДКБ переходит к России в 2020 году.
Выступая на сессии в Бишкеке, Путин изложил российские приоритеты на предстоящий период. "Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии
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