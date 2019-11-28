Путин поблагодарил страны ОДКБ за поддержку резолюции против нацизма

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Организации договора о коллективной безопасности в расширенном составе поблагодарил страны-участницы, которые не только поддержали в ООН российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, но и стали ее соавторами.
Ранее третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовало 121 государство. Против голосовали США и Украина, 55 государств воздержались.
"Особое внимание мы придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского союза в разгроме фашизма. В этом месяце профильный комитет генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. "За" проголосовало 121 государство. Хотел бы выразить признательность тем участникам ОДКБ, которые не только солидарно поддержали эту резолюцию, но и стали ее соавторами", - сказал Путин.