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РИА Новости

В Стамбуле задержала пять человек из-за убийства иранца

12:14 28.11.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция в Стамбуле задержала пять человек по обвинению в причастности к убийству гражданина Ирана Масуда Моулави, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг.
Среди задержанных – подозреваемый в убийстве и четверо его сообщников.
Моулави был убит в середине ноября выстрелом из машины в стамбульском районе Шишли. По информации турецких СМИ, ранее он был внештатным сотрудником разведуправления Корпуса стражей исламской революции в сфере киберугроз. Впоследствии Моулави стал перебежчиком и оппонентом иранских властей.
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