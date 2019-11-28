В Стамбуле задержала пять человек из-за убийства иранца

Моулави был убит в середине ноября выстрелом из машины в стамбульском районе Шишли. По информации турецких СМИ, ранее он был внештатным сотрудником разведуправления Корпуса стражей исламской революции в сфере киберугроз. Впоследствии Моулави стал перебежчиком и оппонентом иранских властей.