В Стамбуле задержала пять человек из-за убийства иранца

АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Полиция в Стамбуле задержала пять человек по обвинению в причастности к убийству гражданина Ирана Масуда Моулави, передает телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах в четверг.
Среди задержанных – подозреваемый в убийстве и четверо его сообщников.
Моулави был убит в середине ноября выстрелом из машины в стамбульском районе Шишли. По информации турецких СМИ, ранее он был внештатным сотрудником разведуправления Корпуса стражей исламской революции в сфере киберугроз. Впоследствии Моулави стал перебежчиком и оппонентом иранских властей.