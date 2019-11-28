Полиция завела дело из-за ограбления офиса союза журналистов в Киеве

"По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 185 ("кража") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.