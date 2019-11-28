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РИА Новости

Полиция завела дело из-за ограбления офиса союза журналистов в Киеве

12:12 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Полицейские завели уголовное дело в связи с ограблением офиса Национального союза журналистов в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее глава союза журналистов Сергей Томиленко сообщил, что неизвестные в ночь на четверг ограбили офис в Киеве, пропали документы и ценные вещи.
"По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 185 ("кража") Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
По данным полиции, неизвестные через балкон проникли в офис и украли из сейфа деньги, сумма ущерба устанавливается. Правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.
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Сергей ТомиленкоКиевУкраинаВ мире
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