СМИ: Индия заинтересовалась поставками коксующегося угля из ДФО

Как информирует издание, во вторник глава индийского Миннефти Дхармендра Прадхан встретился в Нью-Дели с главой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонидом Петуховым. На встрече обсуждались вопросы развития экономических связей между Индией и российским Дальним Востоком, в частности, перспективы поставок коксующегося угля и создания необходимой инфраструктуры.

"Индийский министр подчеркнул, что объемы поставок угля с Дальнего Востока могут вырасти, поскольку данный регион приобретает все большую привлекательность с точки зрения цены, а также доступности портов и морского транспорта", - пишет газета. По ее данным, Прадхан попросил Петухова подготовить конкретные предложения насчет того, на какие льготные условия могут рассчитывать индийские компании-импортеры угля.

На сегодняшний день нефть и уголь составляют порядка 70% энергобаланса Индии, и эксперты ожидают, что в дальнейшем эта доля будет только расти. Все больше стран считают ликвидацию угольной генерации ключевой задачей своей экологической программы, однако для растущих рынков Азии, к числу которых относится Индия, этот ресурс остается предпочтительным и наиболее доступным источником энергии.