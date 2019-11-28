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РИА Новости

СМИ: Индия заинтересовалась поставками коксующегося угля из ДФО

12:10 28.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузчик на угольном складе
Погрузчик на угольном складе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Погрузчик на угольном складе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя - РИА Новости. Индия в рамках диверсификации структуры своего энергобаланса ведет переговоры с Россией о поставках коксующегося угля, пишет в четверг газета Economic Times.
Как информирует издание, во вторник глава индийского Миннефти Дхармендра Прадхан встретился в Нью-Дели с главой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонидом Петуховым. На встрече обсуждались вопросы развития экономических связей между Индией и российским Дальним Востоком, в частности, перспективы поставок коксующегося угля и создания необходимой инфраструктуры.
"Индийский министр подчеркнул, что объемы поставок угля с Дальнего Востока могут вырасти, поскольку данный регион приобретает все большую привлекательность с точки зрения цены, а также доступности портов и морского транспорта", - пишет газета. По ее данным, Прадхан попросил Петухова подготовить конкретные предложения насчет того, на какие льготные условия могут рассчитывать индийские компании-импортеры угля.
На сегодняшний день нефть и уголь составляют порядка 70% энергобаланса Индии, и эксперты ожидают, что в дальнейшем эта доля будет только расти. Все больше стран считают ликвидацию угольной генерации ключевой задачей своей экологической программы, однако для растущих рынков Азии, к числу которых относится Индия, этот ресурс остается предпочтительным и наиболее доступным источником энергии.
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Леонид ПетуховДхармендра ПрадханДальний ВостокНью-ДелиАзияЭкономика
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