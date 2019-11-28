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РИА Новости

Эксперт прокомментировал претензии Украины по возвращенным кораблям

12:00 28.11.2019
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© РИА НовостиУкраинские корабли
Украинские корабли
© РИА Новости
Украинские корабли. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украина принимала задержанные Россией корабли с нарушением норм, поэтому её попытки предъявить претензии за ущерб и недостающее оборудование необоснованны, заявил РИА Новости в четверг экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
Ранее заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что Киев предварительно оценил сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в 2,3 миллиона долларов.
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"В данном случае на фоне безответственного приема и нарушения общепринятых как в Военно-морском флоте России, так и в Военно-морских силах Украины (норм регламентирующих - ред.) документов просматривается желание осквернить действия российских представителей, создать негативное мнение о ВМФ России… Я считаю, что ущерб, который они оценили в 2,3 миллиона долларов, это надуманная цифра", - сказал Валуев.
По его словам, ответственность за экипаж корабля и его материальную составляющую несут командир корабля и командиры боевых частей. На боевых постах ответственность лежит на личном составе, то есть на контрактниках, которые отвечают за конкретный участок. Принимать корабли обратно должны были либо их экипажи, либо специально назначенные лица, тщательно при этом фотографируя принимаемое имущество. После этого экипажи должны были подписать двусторонний акт.
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Эксперт напомнил, что три украинских корабля, с учетом форс-мажорной ситуации, оказались в России под контролем еще и судебных органов, а во время их стоянки ни один представитель российского флота к ним не допускался.
Если руководствоваться логикой, по которой Украина предъявляет претензии России, они также должны быть недовольны недавно полученными списанными американскими катерами типа Island и требовать от США их ремонта, заметил адмирал.
"За то, что произошло, надо благодарить ВМФ России, что сохранили эти корабли, не повредили основательно и приняли решение о возвращении этих вещественных доказательств. Не надо выдумывать претензии, которых не существует", - добавил Валуев.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир Валуев (адмирал)РоссияСШАУкраинаВ мире
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