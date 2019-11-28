В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Девушка пропала 22 ноября. Во вторник стало известно, что ее тело нашли в реке. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В среду следователи сообщили о задержании 24-летнего мужчины, который после ссоры с девушкой в машине, по предварительным данным, изнасиловал и убил ее, а тело выкинул в реку. В СУСК отметили, что с участием фигуранта прошла проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление.
"Сегодня в Кировском районе по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Источник сообщал РИА Новости, что фигурант является сыном сотрудницы ГИБДД, а конфликт с потерпевшей у него произошел на фоне неразделенных чувств: юноша прилюдно приобнял девушку, а та отвергла его.