В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Девушка пропала 22 ноября. Во вторник стало известно, что ее тело нашли в реке. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В среду следователи сообщили о задержании 24-летнего мужчины, который после ссоры с девушкой в машине, по предварительным данным, изнасиловал и убил ее, а тело выкинул в реку. В СУСК отметили, что с участием фигуранта прошла проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершал преступление.