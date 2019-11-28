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РИА Новости

Сенатор прокомментировал запрет на въезд в Россию социолога из Франции

11:58 28.11.2019 (обновлено: 12:16 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любая страна мира может отказать в праве на въезд иностранцам без объяснения причин, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя инцидент с французским социологом Карин Клеман, которую не пустили в Россию.
В среду пограничная служба России не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман, сотрудники ФСБ заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ, сообщила газета "Коммерсант".
По мнению Джабарова, такая практика соответствует общемировой. "Любая страна мира может отказывать в праве на въезд гражданам других государств и при этом не объяснять причин", - подчеркнул сенатор.
По его словам, если ФСБ приняла такое решение, значит у нее были на то серьезные основания.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
27 августа, 13:01
Пушков прокомментировал слова сенатора США о запрете въезда в Россию
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФФранцияРоссияВ мире
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