Сенатор прокомментировал запрет на въезд в Россию социолога из Франции

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Любая страна мира может отказать в праве на въезд иностранцам без объяснения причин, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя инцидент с французским социологом Карин Клеман, которую не пустили в Россию.
В среду пограничная служба России не впустила в страну известного французского социолога Карин Клеман, сотрудники ФСБ заявили, что она представляет угрозу безопасности РФ, сообщила газета "Коммерсант".
По мнению Джабарова, такая практика соответствует общемировой. "Любая страна мира может отказывать в праве на въезд гражданам других государств и при этом не объяснять причин", - подчеркнул сенатор.
По его словам, если ФСБ приняла такое решение, значит у нее были на то серьезные основания.
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