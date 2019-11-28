Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T11:57+0300
https://ria.ru/20191128/1561699698.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155927/81/1559278146_0:137:2879:1757_1036x0_80_0_0_d2d71de22dd26bad3956bd199373c30c.jpg
РИА Новости

В Совфеде не исключили, что США прислушаются к позиции Макрона по РСМД

11:57 28.11.2019
1298
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США могут прислушаться к позиции лидера Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
10:19
Пушков оценил реакцию Макрона на предложение Путина по ракетам
Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ на письмо и заявил, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
"У Макрона достаточно серьезный вес в ЕС, и его позиция может быть гарантом того, что США прислушаются к этой инициативе", - заявил Джабаров РИА Новости.
Вместе с тем сенатор обратил внимание на то, что, судя по всему, на предложение Путина пока никак не отреагировали ни Польша и Румыния, где ракеты такого класса уже размещены США, ни Великобритания, которая располагает такими ракетами, ни Германия.
"Очень важно знать решение именно этих государств", - подчеркнул он.
"Важно, что Россия показала своё миролюбие, желание договариваться", - добавил Джабаров.
530000
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДЭммануэль МакронВладимир ДжабаровСовет Федерации РФСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад
Асад назвал присутствие французских войск в Сирии оккупацией
Президент Сирии Башар Асад
Асад: доказательств использования Сирией химоружия по-прежнему нет
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики разместили бронетехнику в районе Попасной, заявили в ЛНР
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД оценил обвинения в адрес России в дестабилизации ситуации в Ливии
Президент Сирии Башар Асад
Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО рассказал о разногласиях по Сирии в альянсе
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель объяснила необходимость политических изменений в Сирии
Китайские юани
Доходы Китая от туризма в 2019 году могут превысить $130 млрд
Президент Сирии Башар Асад
Асад: Трамп "в шутку" поблагодарил за помощь в ликвидации главаря ИГ*
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД осудили преступления против мирных жителей в Афганистане
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Россия зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Владимир Джабаров
Сенатор прокомментировал запрет на въезд в Россию социолога из Франции
Министерство иностранных дел Китая
МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к союзу с Россией
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
Лента новостейМолния