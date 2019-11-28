В Совфеде не исключили, что США прислушаются к позиции Макрона по РСМД

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. США могут прислушаться к позиции лидера Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ на письмо и заявил, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
"У Макрона достаточно серьезный вес в ЕС, и его позиция может быть гарантом того, что США прислушаются к этой инициативе", - заявил Джабаров РИА Новости.
Вместе с тем сенатор обратил внимание на то, что, судя по всему, на предложение Путина пока никак не отреагировали ни Польша и Румыния, где ракеты такого класса уже размещены США, ни Великобритания, которая располагает такими ракетами, ни Германия.
"Очень важно знать решение именно этих государств", - подчеркнул он.
"Важно, что Россия показала своё миролюбие, желание договариваться", - добавил Джабаров.