Опрос показал, как украинцы оценивают действия властей в Донбассе

"Оценивая успешность новой власти в деле решения конфликта в Донбассе, 51% считает, что она справляется неуспешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были следующими: 44% на 46%", - говорится в опросе.

В опросе отмечается, что из парламентских партий, которые имеют самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта в Донбассе, 31% респондентов считает, что это "Слуга народа", 17% - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5% - "Батькивщина", 9% - "Европейская солидарность" и 4% - что это "Голос".