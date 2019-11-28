Опрос показал, как украинцы оценивают действия властей в Донбассе

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более 50% жителей Украины считают, что украинские власти не справляются с решением конфликта в Донбассе, с начала ноября число таких людей выросло на 7%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"Оценивая успешность новой власти в деле решения конфликта в Донбассе, 51% считает, что она справляется неуспешно, 40% - успешно. В начале ноября эти показатели были следующими: 44% на 46%", - говорится в опросе.
В опросе отмечается, что из парламентских партий, которые имеют самые продуманные и реалистичные решения для прекращения конфликта в Донбассе, 31% респондентов считает, что это "Слуга народа", 17% - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5% - "Батькивщина", 9% - "Европейская солидарность" и 4% - что это "Голос".
Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%.