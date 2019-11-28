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РИА Новости

Путин призвал страны ОДКБ к совместным операциям против террористов

11:54 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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АЛА-АРЧА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал страны Организации договора о коллективной безопасности к совместным операциям против террористов, отметив, что РФ готова делиться опытом, полученным в Сирии.
"Мы будем стремиться и далее укреплять наши взаимодействия с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - сказал Путин в четверг в ходе заседания ОДКБ.
Российский лидер добавил, что считает полезным продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ. "Их баз,... источников финансирования. Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили за работу в этом направлении в Сирии", - заключил он.
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