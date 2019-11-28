Путин призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании Организации договора о коллективной безопасности в расширенном составе призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ.
"Особого внимания на наш взгляд требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержание высокой готовности миротворческих сил", - сказал Путин.
Он выступил за разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.