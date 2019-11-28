Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

"Уважаемые друзья, в следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Ждем лидеров государств-членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года", - сказал Путин в четверг в ходе заседания ОДКБ.

"И мы признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - добавил президент РФ.