Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в 2020 году

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности на Парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.
"Уважаемые друзья, в следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Ждем лидеров государств-членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года", - сказал Путин в четверг в ходе заседания ОДКБ.
"И мы признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади", - добавил президент РФ.
Также, по его словам, особое внимание придается тому, "чтобы наши государства и далее выступали с единой позицией в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского союза в разгроме фашизма".
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