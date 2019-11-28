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РИА Новости

Путин призвал к активизации работы центра кризисного реагирования ОДКБ

11:43 28.11.2019 (обновлено: 13:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АЛА-АРЧА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ необходимо активизировать работу своего кризисного центра с учетом возможности появления новых горячих точек.
"Считаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозированиям военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ. В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ", - сказал он в четверг в ходе заседания ОДКБ.
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