Путин призвал к активизации работы центра кризисного реагирования ОДКБ

"Считаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозированиям военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ. В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ", - сказал он в четверг в ходе заседания ОДКБ.