СМИ: число жертв землетрясения в Албании возросло до 40 человек

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 40 человек, сообщает новостной портал Exit.
Ранее сообщалось о гибели 35 человек.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.
Спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами.
Как сообщается, на данный момент из-под завалов были спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Более 650 получили ранения. По данным портала, среди погибших трое детей в возрасте 3, 4, и 8 лет.
Премьер Албании Эди Рама в среду отменил торжества 28 ноября по случаю Дня албанского флага, объявил национальный траур и провозгласил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес. -0-