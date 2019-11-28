СМИ: число жертв землетрясения в Албании возросло до 40 человек

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число жертв разрушительного землетрясения в Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 40 человек, сообщает новостной портал Exit

Ранее сообщалось о гибели 35 человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.

Спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами.

Как сообщается, на данный момент из-под завалов были спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Более 650 получили ранения. По данным портала, среди погибших трое детей в возрасте 3, 4, и 8 лет.