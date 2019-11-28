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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря

11:40 28.11.2019 (обновлено: 14:19 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Законопроект о закреплении за 31 декабря выходного дня — правильная идея, заявила РИА Новости зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко (ЕР).
По ее мнению, в России обязательно придут к этому, однако пока не ясно, в какой форме и когда, поскольку решение принимают не только парламентские фракции, но и другие участники законодательного процесса.

"Если мы говорим о таком важном празднике в году, то можно было бы это сделать, чтобы все себя спокойнее чувствовали и праздник был полноценным", — полагает Костенко.

Она считает, что появление этого выходного может стимулировать граждан накануне работать интенсивнее, а праздник полностью посвятить приятным хлопотам.
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В нижнюю палату в четверг внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова. Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
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Новый год—2020Наталья КостенкоНовый ГодГосдума РФРоссияОбщество
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