В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря

По ее мнению, вобязательно придут к этому, однако пока не ясно, в какой форме и когда, поскольку решение принимают не только парламентские фракции, но и другие участники законодательного процесса.

"Если мы говорим о таком важном празднике в году, то можно было бы это сделать, чтобы все себя спокойнее чувствовали и праздник был полноценным", — полагает Костенко.

В нижнюю палату в четверг внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова. Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.