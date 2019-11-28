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РИА Новости

"Ледяной панцирь" появится на дорогах в Москве

11:39 28.11.2019 (обновлено: 14:23 28.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГололедица. Архивное фото.
Гололедица. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Гололедица. Архивное фото.
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Ледяной панцирь" толщиной до 1,5 сантиметров образуется на дорогах в Москве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10-20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Это уже не легкая наледь, а хорошая гололедица. Именно в Москве толщина слоя льда в ночь будет до 15 миллиметров, то есть полтора сантиметра", - сказал Тишковец.
Он отметил, что уже в субботу в Москве ожидаются осадки в виде дождей, но к ночи температура понизится.
"Температура воздуха в течение суток повысится до нуля - плюс пяти. Но уже в субботу вечером после 18-19 часов скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, и, соответственно, ливни будут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Похолодает до нуля - минус пяти, и землю припорошит 3-сантиметровым слоем снега ", - сказал Тишковец.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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