"Ледяной панцирь" появится на дорогах в Москве

"Очень сильный ледяной панцирь в воскресенье, это 10-20 миллиметров льда, то есть 2 сантиметра. Это уже не легкая наледь, а хорошая гололедица. Именно в Москве толщина слоя льда в ночь будет до 15 миллиметров, то есть полтора сантиметра", - сказал Тишковец.

Он отметил, что уже в субботу в Москве ожидаются осадки в виде дождей, но к ночи температура понизится.

"Температура воздуха в течение суток повысится до нуля - плюс пяти. Но уже в субботу вечером после 18-19 часов скажется влияние холодного атмосферного фронта с северо-запада, и, соответственно, ливни будут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Столбики термометров понизятся до нулевой отметки, и на дорогах и тротуарах станет очень скользко. Похолодает до нуля - минус пяти, и землю припорошит 3-сантиметровым слоем снега ", - сказал Тишковец.