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РИА Новости

Стало известно, кто из актеров потерял сценарий "Звездных войн"

11:39 28.11.2019
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкАктер Джон Бойега на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" в Лондоне
Актер Джон Бойега на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Джон Бойега из "Звездных войн" рассказал в эфире передачи "Доброе утро Америка", что это он забыл сценарий девятого эпизода франшизы под кроватью.
Таким образом, именно его копию сценария "Звездные войны: Скайуокер. Восход" ранее выложили на eBay.
"Давайте, я расскажу, как это было. Это произошло у меня в квартире. Я собирался переезжать и оставил сценарий под кроватью. Я подумал, что проснусь утром, возьму его и буду собираться. Но ко мне пришли друзья, и я о нем забыл. Через несколько недель его нашел уборщик и попытался продать за 84 доллара", - поделился актер, исполнивший в "Звездных войнах" роль Финна.
Бойега добавил, что ему было очень страшно, когда обнаружилась пропажа, поскольку ему "кто только не звонил, кажется, даже Микки Маус".
Режиссер трилогии Джей Джей Абрамс в начале недели рассказал, что сценарий попал на eBay после того, как один из актеров оставил его под кроватью, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" можно будет посмотреть в кинотеатрах с 19 декабря.
Постер фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
26 ноября, 12:16Культура
Режиссер "Звездных войн" объяснил утечку сценария в Сеть
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)
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