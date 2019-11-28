Стало известно, кто из актеров потерял сценарий "Звездных войн"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Джон Бойега из "Звездных войн" рассказал в эфире передачи "Доброе утро Америка", что это он забыл сценарий девятого эпизода франшизы под кроватью.

Таким образом, именно его копию сценария "Звездные войны: Скайуокер. Восход" ранее выложили на eBay.

"Давайте, я расскажу, как это было. Это произошло у меня в квартире. Я собирался переезжать и оставил сценарий под кроватью. Я подумал, что проснусь утром, возьму его и буду собираться. Но ко мне пришли друзья, и я о нем забыл. Через несколько недель его нашел уборщик и попытался продать за 84 доллара", - поделился актер, исполнивший в "Звездных войнах" роль Финна.

Бойега добавил, что ему было очень страшно, когда обнаружилась пропажа, поскольку ему "кто только не звонил, кажется, даже Микки Маус".

Режиссер трилогии Джей Джей Абрамс в начале недели рассказал, что сценарий попал на eBay после того, как один из актеров оставил его под кроватью, но не стал уточнять, о ком именно идет речь.