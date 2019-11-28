Поддержка в два клика: как будет работать социальный сервис в Приморье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Приморье планируется запустить новый онлайн-сервис, с помощью которого жители края смогут узнавать о положенных им льготах, компенсациях, выплатах и социальных услугах. Об этом сообщили в краевом департаменте труда и социального развития.
Как рассказали в ведомстве, принцип работы виртуального консультанта прост: пользователь должен будет выбрать варианты ответа, которые лучше всего описывают сложившуюся у него жизненную ситуацию, а затем получит весь перечень мер поддержки и социальных услуг, на которые может рассчитывать.
В администрации Приморского края уверены, что такой ресурс сделает информацию о государственной поддержке более доступной и понятной.
Запустить сервис планируется в 2020 году. Пока же получить информацию о положенных выплатах можно в многофункциональных центрах, Приморском центре соцобслуживания населения или с помощью справочника департамента труда и социального развития.