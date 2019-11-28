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РИА Новости

Поддержка в два клика: как будет работать социальный сервис в Приморье

11:36 28.11.2019 (обновлено: 16:08 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ЕфимовЖенщина с ребенком в Центре государственных и муниципальных услуг
Женщина с ребенком в Центре государственных и муниципальных услуг
© РИА Новости / Алексей Ефимов
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Приморье планируется запустить новый онлайн-сервис, с помощью которого жители края смогут узнавать о положенных им льготах, компенсациях, выплатах и социальных услугах. Об этом сообщили в краевом департаменте труда и социального развития.
Как рассказали в ведомстве, принцип работы виртуального консультанта прост: пользователь должен будет выбрать варианты ответа, которые лучше всего описывают сложившуюся у него жизненную ситуацию, а затем получит весь перечень мер поддержки и социальных услуг, на которые может рассчитывать.
В администрации Приморского края уверены, что такой ресурс сделает информацию о государственной поддержке более доступной и понятной.
Запустить сервис планируется в 2020 году. Пока же получить информацию о положенных выплатах можно в многофункциональных центрах, Приморском центре соцобслуживания населения или с помощью справочника департамента труда и социального развития.
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Хорошие новостиХорошие новостиНацпроектыЛьготыкомпенсацииПриморский край
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