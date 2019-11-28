Эксперт оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

Эксперт выразил надежду "на положительное решение".
По его словам, в последний день года сотрудники работают лишь формально, готовясь к предстоящему празднику: они хотят быстрее уйти домой, и производительность труда снижается.
Он напомнил, что в Томской области уже приняли решение о переносе рабочего дня с 31 на субботу, 28 декабря.
31 декабря станет последним рабочим днем в текущем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, но в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.