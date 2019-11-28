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РИА Новости

Эксперт оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

11:35 28.11.2019 (обновлено: 11:59 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВо время празднования Нового года в Казани
Во время празднования Нового года в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Во время празднования Нового года в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с RT назвал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому вторник, 31 декабря, предлагается сделать выходным днем, разумным предложением, отвечающим на запрос населения.
Эксперт выразил надежду "на положительное решение".
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По его словам, в последний день года сотрудники работают лишь формально, готовясь к предстоящему празднику: они хотят быстрее уйти домой, и производительность труда снижается.
Он напомнил, что в Томской области уже приняли решение о переносе рабочего дня с 31 на субботу, 28 декабря.
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31 декабря станет последним рабочим днем в текущем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году россияне начали отдыхать на два дня раньше, но в этом году 30 и 31 декабря выпали на будние дни.
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