Эксперт оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

Во время празднования Нового года в Казани. Архивное фото

Во время празднования Нового года в Казани

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с RT Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с RT назвал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому вторник, 31 декабря, предлагается сделать выходным днем, разумным предложением, отвечающим на запрос населения.

Эксперт выразил надежду "на положительное решение".

По его словам, в последний день года сотрудники работают лишь формально, готовясь к предстоящему празднику: они хотят быстрее уйти домой, и производительность труда снижается.

Он напомнил, что в Томской области уже приняли решение о переносе рабочего дня с 31 на субботу, 28 декабря.

31 декабря станет последним рабочим днем в текущем году. Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.