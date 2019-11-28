Осенняя сессия World Content Market прошла 20-22 ноября в Москве

МОСКВА, 28 ноя – Пресс-служба World Content Market. Главное мероприятие в области создания, дистрибьюции и монетизации телевизионного и цифрового контента в России и СНГ World Content Market (18+) состоялось в две сессии (28-30 мая 2019 года и 20-22 ноября 2019 года) в Москве в Event-холле "ИнфоПространство".

Более 3000 делегатов, представляющих более 700 компаний из более 40 стран мира, приняли участие в работе весенней и осенней сессий рынка. Рынок объединил центральные и региональные телевизионные каналы, известные производственные и дистрибьюторские компании из России и СНГ, а также международные компании со всех уголков мира, заинтересованные работать в этом регионе. Более 400 международных производственных и дистрибьюторских компаний предложили качественную продукцию всех жанров, доступных для любой аудитории. Покупатели телевизионного и цифрового контента составили 45% участников (телеканалы - 25%).

Участники заранее назначали деловые встречи с помощью единственной в России актуальной базы данных профессионалов ТВ и цифрового контента, разработанной World Content Market. Для зарубежных участников была организована специальная программа по составлению графиков встреч во время рынка и посещения офисов партнеров в Москве.

В ходе рынка участниками были проведены деловые переговоры и заключены сделки по продаже и закупке цифрового контента, лицензированию, совместному производству.

На площадке World Content Market – Москва 2019 были организованы 6 национальных павильонов.

ПАВИЛЬОН ВЕЛИКОБРИТАНИИ организован при поддержке Департамента торговли при посольстве Великобритании. Павильон организуется c 2015 года дважды в год. Благодаря умело простроенной деловой программе, включающей экспозицию на рынке, конференцию, визиты в офисы компаний и торжественный прием в резиденции посла Великобритании, более 60 британских компаний посетили World Content Market - Москва и установили деловые отношения с его участниками.

ПАВИЛЬОН ИТАЛИИ организован во второй раз национальным агентством ITA. Он объединил 12 итальянских дистрибьюторов и продюсеров, которые предложили качественный контент и обсудили сотрудничество в области совместного производства. Итальянские компании провели конференцию и посетили офисы центральных телевизионных каналов в Москве.

ПАВИЛЬОН КИТАЯ организован SHANGHAI MEDIA GROUP при поддержке правительства Китая уже в четвертый раз. Участники павильона - ведущие китайские телевизионные каналы, дистрибьюторы и продюсеры, предложили насыщенную деловую программу по сотрудничеству России и Китая в области продаж, закупок и совместного производства фильмов и телевизионной продукции. Китайские компании провели конференцию, на которой рассказали о возможностях сотрудничества с Китаем.

ПАВИЛЬОН ТАЙВАНЯ организован TPMA (Taipei Multimedia Production Association) во второй раз. В этом году тайваньские компании предложили качественную продукцию, доступную для любой аудитории. Они обсудили возможности совместного производства и провели вечеринку, где в неформальной атмосфере обсудили сотрудничество между двумя странами.

ПАВИЛЬОН ИРАНА организован при поддержке правительства Ирана во второй раз. Он объединил компании, предлагающие качественный анимационный контент. Иранские компании также были заинтересованы в возможностях совместного производства и предлагали услуги производства качественной продукции на своих студиях.

ПАВИЛЬОН АРМЕНИИ организован впервые при поддержке министерства культуры Армении. Он объединил производственные и дистрибьюторские компании, предлагающие качественный контент и заинтересованные в совместном производстве.

Программа конференций включала актуальные темы производства, дистрибьюции и монетизации телевизионного и цифрового контента. Более 60 конференций, презентаций, круглых столов и панельных дискуссий было проведено во время весенней и осенней сессий рынка. На медиа-форумах “РОССИЯ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ”, РОССИЯ - ИТАЛИЯ” и “РОССИЯ - КИТАЙ”, участники обменялись опытом сотрудничества в области закупок, продаж и совместного производства контента. Конференция “АЗИЯ В ФОКУСЕ”, собрала представителей телевизионных каналов и производственных компаний из Японии, Кореи, Индии, Филиппин и Индонезии.

Подробная информация на официальном сайте.

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· 26-28 мая 2020, Москва, Россия

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