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РИА Новости

Россия стремится расширить круг друзей ОДКБ, заявил Путин

11:32 28.11.2019 (обновлено: 15:34 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ, заявил Владимир Путин на саммите организации. Мероприятия проходят в резиденции Ала-Арча в Бишкеке.
Президент также напомнил, что в прошлом году Россия утвердила пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

"После того как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов", — добавил он.

Нынешняя сессия проходит под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Кроме Путина, в ней принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
15:20
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
На повестке дня — вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств — членов ОДКБ и другие.
Также участники обсудят развитие военного потенциала организации, совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и празднование 75-летия Победы.
В 2019-2020 годах председательство перейдет России.
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии фотографирования глав делегаций государств — членов ОДКБ в Астане. 8 ноября 2018 года
02:16
Организация Договора о коллективной безопасности
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Саммит ОДКБ в БишкекеОДКБРоссияВ мире
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