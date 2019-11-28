В Тбилиси оппозиционеры освистали депутатов у входа в парламент

ТБИЛИСИ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты из оппозиционных партий, которые протестуют в Тбилиси с целью изменения избирательной системы, встречают во внутреннем дворе парламента своих коллег из большинства со свистом и криками: "Стыдно!".
Кадры транслировала телекомпания "Мтавари". Ранее в четверг активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание. Сотрудники патрульной полиции расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание.
Депутатам приходится пользоваться обходными путями, чтобы попасть в парламент, они заезжают во внутренний двор на автомобилях Службы госбезопасности. Оппозиционные депутаты Ника Мелия, Елене Хоштария и Ирма Надирадзе стоят у дверей центрального входа в здание и каждому прибывшему парламентарию из большинства задают вопросы о том, почему провалилось принятие поправок в конституцию по избирательной системе, не чувствуют ли они себя ответственными за возникший в стране хаос и не стыдно ли им за то, как они попадают в парламент. Прибывшие депутаты стараются не останавливаться и не реагировать на выкрики оппонентов.
"Руководство Грузии находится в страхе. Мы видим, как депутаты чуть ли ни в капюшонах бегут в парламент, добираются обходными путями, при покровительстве Службы госбезопасности и огромного количества полиции. Полиция стоит в ряд по всем улицам. Власти в панике, но они не стыдятся этого. Им осталось недолго", - заявил Мелия журналистам.
Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.