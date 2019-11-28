В Тбилиси оппозиционеры освистали депутатов у входа в парламент

Депутатам приходится пользоваться обходными путями, чтобы попасть в парламент, они заезжают во внутренний двор на автомобилях Службы госбезопасности. Оппозиционные депутаты Ника Мелия, Елене Хоштария и Ирма Надирадзе стоят у дверей центрального входа в здание и каждому прибывшему парламентарию из большинства задают вопросы о том, почему провалилось принятие поправок в конституцию по избирательной системе, не чувствуют ли они себя ответственными за возникший в стране хаос и не стыдно ли им за то, как они попадают в парламент. Прибывшие депутаты стараются не останавливаться и не реагировать на выкрики оппонентов.