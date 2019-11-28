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РИА Новости

Всероссийская акция "Добрые уроки" пройдет в день добровольца

11:22 28.11.2019
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© РИА Новости / Михаил МокрушинВсероссийская акция "Добрые уроки" пройдет в день добровольца
Всероссийская акция Добрые уроки пройдет в день добровольца
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Школьникам 4‒10-х классов рассказывают о волонтерах, о том, как они помогают и каким образом можно принять участие в добровольческих акциях, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).
С 2016 года традиционно добрые уроки проходят во всех образовательных организациях нашей страны. И дата выбрана неслучайно – 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера).
В этом году особенностью всероссийской акции "Добрые уроки" станет премьерный показ документального фильма "Волонтеры будущего" – семь реальных историй о добровольцах. Кроме того, будет проведен конкурс кино- и видеоработ.

Мы хотим показать ребятам, чем в их жизни может помочь волонтерство, как присоединиться к движению и почему жить не только для себя ‒ гораздо круче", – рассказал председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

В школах Сочи на уроки к школьникам придут гости Международного форума добровольцев. В их числе ‒ первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель исполнительного координатора программы "Добровольцы ООН" Тойли Курбанов, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также известные общественные деятели, спортсмены и артисты.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в России
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