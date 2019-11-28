Всероссийская акция "Добрые уроки" пройдет в день добровольца

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Школьникам 4‒10-х классов рассказывают о волонтерах, о том, как они помогают и каким образом можно принять участие в добровольческих акциях, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ).

С 2016 года традиционно добрые уроки проходят во всех образовательных организациях нашей страны. И дата выбрана неслучайно – 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера).

В этом году особенностью всероссийской акции "Добрые уроки" станет премьерный показ документального фильма "Волонтеры будущего" – семь реальных историй о добровольцах. Кроме того, будет проведен конкурс кино- и видеоработ.

Мы хотим показать ребятам, чем в их жизни может помочь волонтерство, как присоединиться к движению и почему жить не только для себя ‒ гораздо круче", – рассказал председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.