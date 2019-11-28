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РИА Новости

Омбудсмен Москвы взяла под контроль дело ребенка, совершившего суицид

11:21 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что взяла под личный контроль дело второклассницы, совершившей суицид.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что девочка покончила с собой после конфликта с мамой, которая забрала у нее телефон. Собеседник агентства добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация, что причиной суицида могла стать обнаруженная матерью интимная переписка дочери с взрослым мужчиной.
"Это горе для семьи. С точки зрения уполномоченного меня интересует тот взрослый человек, который в сети присылал и свои фото, и просил аналогичные материалы у девочки", — сказала омбудсмен РИА Новости.
Потяева направила запрос в Следственный комитет для обнаружения этого мужчины.
"Это очень негативное влияние на ребенка, которое привело к таким тяжелым последствиям. Человек должен быть найден и наказан. Этим мы и займемся", — сказала уполномоченный.
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Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
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