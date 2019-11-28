Омбудсмен Москвы взяла под контроль дело ребенка, совершившего суицид

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что взяла под личный контроль дело второклассницы, совершившей суицид.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что девочка покончила с собой после конфликта с мамой, которая забрала у нее телефон. Собеседник агентства добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация, что причиной суицида могла стать обнаруженная матерью интимная переписка дочери с взрослым мужчиной.

"Это горе для семьи. С точки зрения уполномоченного меня интересует тот взрослый человек, который в сети присылал и свои фото, и просил аналогичные материалы у девочки", — сказала омбудсмен РИА Новости.

Потяева направила запрос в Следственный комитет для обнаружения этого мужчины.