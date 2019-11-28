Гордеев охарактеризовал сотрудничество России и Германии в энергетике

"Россия, также как и Германия, разрабатывает собственные программы по развитию водородной энергетики, направленные на увеличение производства водорода, расширение использования топливных элементов и автомобилей на водородном топливе. Экспортоориентированные проекты производства водорода с использованием технологии паровой конверсии метана... рассматриваются нашими крупнейшими компаниями, такими как Газпром и Росатом, и планируются в ближайшее время к реализации", - рассказал он на двенадцатой Российско-Германской сырьевой конференции.