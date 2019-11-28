Гордеев охарактеризовал сотрудничество России и Германии в энергетике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Одним из направлений сотрудничества России и Германии в энергетической сфере может стать совместная реализация проектов в сфере водородной энергетики на территории третьих стран, в том числе государств Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки, сказал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
"Россия, также как и Германия, разрабатывает собственные программы по развитию водородной энергетики, направленные на увеличение производства водорода, расширение использования топливных элементов и автомобилей на водородном топливе. Экспортоориентированные проекты производства водорода с использованием технологии паровой конверсии метана... рассматриваются нашими крупнейшими компаниями, такими как Газпром и Росатом, и планируются в ближайшее время к реализации", - рассказал он на двенадцатой Российско-Германской сырьевой конференции.
"В этом контексте новой формой сотрудничества может явиться совместное осуществление российскими и германскими компаниями энергетических проектов различной направленности на территории третьих стран", - добавил Гордеев.
Как уточнил он журналистам, речь, прежде всего, идет о проектах в сфере водородной энергетики, которые могут быть реализованы, в частности, в государствах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки.
"Характеризуя сотрудничество с Германией в энергетической сфере должен сказать, что оно многогранно, имеет длительную историю и носит стратегический характер", - заключил вице-премьер.