Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T11:19+0300
https://ria.ru/20191128/1561697913.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155665/01/1556650194_0:106:1024:682_1036x0_80_0_0_7e7f4e4a4623c9398bf4724f0e6c729f.jpg
РИА Новости

Гордеев охарактеризовал сотрудничество России и Германии в энергетике

11:19 28.11.2019
360
© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Одним из направлений сотрудничества России и Германии в энергетической сфере может стать совместная реализация проектов в сфере водородной энергетики на территории третьих стран, в том числе государств Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки, сказал вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
"Россия, также как и Германия, разрабатывает собственные программы по развитию водородной энергетики, направленные на увеличение производства водорода, расширение использования топливных элементов и автомобилей на водородном топливе. Экспортоориентированные проекты производства водорода с использованием технологии паровой конверсии метана... рассматриваются нашими крупнейшими компаниями, такими как Газпром и Росатом, и планируются в ближайшее время к реализации", - рассказал он на двенадцатой Российско-Германской сырьевой конференции.
"В этом контексте новой формой сотрудничества может явиться совместное осуществление российскими и германскими компаниями энергетических проектов различной направленности на территории третьих стран", - добавил Гордеев.
Как уточнил он журналистам, речь, прежде всего, идет о проектах в сфере водородной энергетики, которые могут быть реализованы, в частности, в государствах Ближнего и Дальнего Востока, а также Африки.
"Характеризуя сотрудничество с Германией в энергетической сфере должен сказать, что оно многогранно, имеет длительную историю и носит стратегический характер", - заключил вице-премьер.
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, Германия. 29 октября 2018
22 ноября, 15:06
Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, заявила Меркель
600000
Обсудить 0
Алексей ГордеевГерманияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Петербургский институт ядерной физики
Ученые Росатома предложили построить прототип нового "супер-реактора"
Строительство газопровода Турецкий поток
В Сербии построили уникальный участок "Турецкого потока"
Церковь на острове Санторини в Греции
В СФ оценили отказ парламента Греции разделить церковь и государство
Бывший начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов
Ветеран ФСБ рассказал, почему РФ запретила въезд социологу из Франции
Ускорительный комплекс Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
Узбекистанские ядерщики усилят сотрудничество с российскими коллегами
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Макрон призвал к "ясному и прочному" диалогу с Россией
Здание посольства Франции в Москве
В посольстве подтвердили, что социолога Клеман не пустили в Россию
Передача Украине катеров Никополь, Бердянск и буксира Яны Капу
В Крыму назвали выставленный Украиной счет за ущерб кораблям цинизмом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет
Погрузчик на угольном складе
СМИ: Индия заинтересовалась поставками коксующегося угля из ДФО
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
В Киеве ограбили союз журналистов
Банкноты номиналом 5000 рублей
На базовую программу ОМС в 2020 год потратят 2,2 триллиона рублей
Газораспределительная станция в Львовской области
Форум стран-экспортеров газа выступил за диалог России и Украины
Донецк
Опрос показал, как украинцы оценивают действия властей в Донбассе
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ЕП призвал Интерпол игнорировать запросы России по делу судей из Литвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:17В Кремле анонсировали визит Путина в Израиль
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
Лента новостейМолния