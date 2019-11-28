В Киеве ограбили союз журналистов

"Ограбили союз журналистов на Крещатике... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть - на столе, ящики открыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в четверг утром.