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РИА Новости

В Киеве ограбили союз журналистов

11:16 28.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Украинской полиции в Киеве
Сотрудник Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Неизвестные в ночь на четверг ограбили Национальный союз журналистов Украины в Киеве, пропали документы и ценные вещи, сообщил глава союза Сергей Томиленко.
"Ограбили союз журналистов на Крещатике... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть - на столе, ящики открыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал Томиленко на своей странице в Facebook в четверг утром.
Он также сообщил, что об ограблении сообщили в полицию и министерство внутренних дел, проводятся следственные действия.
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Сергей ТомиленкоНациональный союз журналистов УкраиныКиевУкраинаВ мире
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