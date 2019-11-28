Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о пуске ракеты со стороны Японская служба безопасности на море сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи

Заявление службы передает телеканал NHK , которому эту информацию подтвердили источники в Минобороны.

"Ракета упала в Японском море, по всей видимости, за пределами исключительной экономической зоны Японии", — говорится в сообщении.

Служба безопасности на море также призвала морские суда соблюдать осторожность.

О пуске "неопознанного снаряда" со стороны КНДР заявили и в Южной Корее. Сейчас военные проводят анализ данных, добавили в Объединенном комитете начальников штабов.

При этом в информационно-обрабатывающем центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами отметили, что не фиксировали никаких сейсмособытий у границ России с Северной Кореей. По данным Примгидрометцентра, радиационный фон в Приморье сейчас соответствует норме.