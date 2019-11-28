Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи.
Заявление службы передает телеканал NHK, которому эту информацию подтвердили источники в Минобороны.
"Ракета упала в Японском море, по всей видимости, за пределами исключительной экономической зоны Японии", — говорится в сообщении.
Служба безопасности на море также призвала морские суда соблюдать осторожность.
О пуске "неопознанного снаряда" со стороны КНДР заявили и в Южной Корее. Сейчас военные проводят анализ данных, добавили в Объединенном комитете начальников штабов.
При этом в информационно-обрабатывающем центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами отметили, что не фиксировали никаких сейсмособытий у границ России с Северной Кореей. По данным Примгидрометцентра, радиационный фон в Приморье сейчас соответствует норме.
В КНДР это уже двенадцатый подобный пуск с мая. Как полагают японские военные, речь идет о ракетах трех типов новой модификации. Так, 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа запускались ракеты малой дальности на твердом топливе, похожие на "Искандер", 24 августа — снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня", а 10 и 16 августа — ракеты, напоминающие американские ACMS.