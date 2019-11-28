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РИА Новости

Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

11:15 28.11.2019 (обновлено: 12:12 28.11.2019)
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© AP Photo / Eugene HoshikoТрансляция новостей о ракетном пуске КНДР
Трансляция новостей о ракетном пуске КНДР
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трансляция новостей о ракетном пуске КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 28 ноя — РИА Новости. Японская служба безопасности на море сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи.
Заявление службы передает телеканал NHK, которому эту информацию подтвердили источники в Минобороны.

"Ракета упала в Японском море, по всей видимости, за пределами исключительной экономической зоны Японии", — говорится в сообщении.

Служба безопасности на море также призвала морские суда соблюдать осторожность.
О пуске "неопознанного снаряда" со стороны КНДР заявили и в Южной Корее. Сейчас военные проводят анализ данных, добавили в Объединенном комитете начальников штабов.
При этом в информационно-обрабатывающем центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами отметили, что не фиксировали никаких сейсмособытий у границ России с Северной Кореей. По данным Примгидрометцентра, радиационный фон в Приморье сейчас соответствует норме.
В КНДР это уже двенадцатый подобный пуск с мая. Как полагают японские военные, речь идет о ракетах трех типов новой модификации. Так, 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа запускались ракеты малой дальности на твердом топливе, похожие на "Искандер", 24 августа — снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня", а 10 и 16 августа — ракеты, напоминающие американские ACMS.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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