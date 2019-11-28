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РИА Новости

Экс-замглавы администрации Железноводска заподозрили в мошенничестве

11:08 28.11.2019 (обновлено: 11:09 28.11.2019)
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Бывший первый заместитель главы администрации ставропольского города Железноводск Арарат Довмалов и предприниматель Гагик Арзуманян задержаны по делу о мошенничестве на 60 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны Арарат Довмалов и Гагик Арзуманян", - говорится в сообщении.
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По данным СК, в 2005-2016 годах компания "Курортсервис" города Железноводска поставляла продукты в медицинские организации, санатории, детские сады и другие учреждения региона. В2014-2016 годах учредителем и директором организации являлся Гагик Арзуманян, однако значимые решения принимал его бывший учредитель и директор Арарат Довмалов, который занимал должности председателя городской думы Железноводска, а затем первого заместителя главы администрации Железноводска, полагает СК.
"По версии следствия, в 2015-2016 годах Довмалов и Арзуманян скрывали от предпринимателей и коммерческих организаций отсутствие у компании возможности исполнять обязательства пред ними, наличие долгов и продолжали заключать договоры поставок с контрагентами и принимать продукцию. Подозреваемые совершили хищение имущества поставщиков, зарегистрированных на территории Ставропольского края, Краснодарского края, Волгоградской области, на сумму свыше 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В местах жительства фигурантов, их родственников и других лиц, а также в подконтрольных организациях на Ставрополье и в Ростовской области проведено более 25 обысков, изъяты имеющие значение для уголовного дела предметы и документы, уточняет СК.
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Следственный комитет РФЖелезноводскПроисшествия
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