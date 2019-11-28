В ФНПР заявили, что решение о выходном дне 31 декабря напрашивается

"Вопрос - за счет чего, и таким образом, чтобы у людей не падала заработная плата. Как один из вариантов, это смещение новогодних праздников на один день... Суть заключается в том, что 31 декабря - выходной день: это решение напрашивается", - сказал он РИА Новости, отметив, что профсоюзы инициативу о выходном дне 31 декабря поддерживают.

По его словам, этот вопрос было бы правильно рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Но мне кажется, что работодатели не будут сильно возражать, мне так кажется, потому что, еще раз говорю, все мы прекрасно понимаем, что 31 декабря производительность труда у людей не слишком высокая", - добавил Шершуков.