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РИА Новости

В ФНПР заявили, что решение о выходном дне 31 декабря напрашивается

11:04 28.11.2019 (обновлено: 11:06 28.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковШар на ветке новогодней елки
Шар на ветке новогодней елки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Решение сделать 31 декабря выходным днем напрашивается, вопрос было бы правильно рассмотреть на Российской трехсторонней комиссии, но работодатели вряд ли будут сильно возражать против такого решения, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
"Вопрос - за счет чего, и таким образом, чтобы у людей не падала заработная плата. Как один из вариантов, это смещение новогодних праздников на один день... Суть заключается в том, что 31 декабря - выходной день: это решение напрашивается", - сказал он РИА Новости, отметив, что профсоюзы инициативу о выходном дне 31 декабря поддерживают.
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По его словам, этот вопрос было бы правильно рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "Но мне кажется, что работодатели не будут сильно возражать, мне так кажется, потому что, еще раз говорю, все мы прекрасно понимаем, что 31 декабря производительность труда у людей не слишком высокая", - добавил Шершуков.
В Госдуму в четверг внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и социальной защите Ярослава Нилова.
Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. При этом уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом.
В документе отмечено, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
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