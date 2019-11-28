Рейтинг Зеленского на Украине снизился до 52 процентов

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% - в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября", - говорится в опросе.

Кроме того, оценка действий Зеленского, по сравнению с началом ноября, в конце месяца ухудшилась на десять процентных пунктов. Стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Согласно опросу, к премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных. Доля тех, кто относится к нему негативно увеличилась с 9% до 25%. К спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 24% респондентов, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится негативно выросла с 9% до 16%.

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 23% опрошенных, отрицательно - 32%. К лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23%, отрицательно - 33%. К экс-президенту Петру Порошенко положительно - 12%, отрицательно - 64%, к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко положительно - 20%, отрицательно - 41%, к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 15% участников исследования, отрицательно - 44%. К бывшему премьер-министру Арсению Яценюку положительно относятся 9%, отрицательно - 59%, к лидеру националистов Олегу Тягнибоку положительно - 11%, отрицательно - 47%, к сооснователю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу положительно - 15%, отрицательно - 41%.