Рейтинг Зеленского на Украине снизился до 52 процентов

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, с сентября сократилось на 21%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% - в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% - в сентябре, 9% - в октябре, 12% - в начале ноября, 19% - в конце ноября", - говорится в опросе.
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Кроме того, оценка действий Зеленского, по сравнению с началом ноября, в конце месяца ухудшилась на десять процентных пунктов. Стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).
Согласно опросу, к премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных. Доля тех, кто относится к нему негативно увеличилась с 9% до 25%. К спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 24% респондентов, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится негативно выросла с 9% до 16%.
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К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 23% опрошенных, отрицательно - 32%. К лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23%, отрицательно - 33%. К экс-президенту Петру Порошенко положительно - 12%, отрицательно - 64%, к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко положительно - 20%, отрицательно - 41%, к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 15% участников исследования, отрицательно - 44%. К бывшему премьер-министру Арсению Яценюку положительно относятся 9%, отрицательно - 59%, к лидеру националистов Олегу Тягнибоку положительно - 11%, отрицательно - 47%, к сооснователю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу положительно - 15%, отрицательно - 41%.
Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС от 4-7 ноября, 9-11 октября и 6-19 сентября 2019 года.
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