В Боливии число погибших в столкновениях у НПЗ выросло до десяти

По сообщениям местных СМИ, 19 ноября в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFB. При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. В ходе столкновений погибли шесть человек, позднее еще три человека скончались в больницах от пулевых ранений.