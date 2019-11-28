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РИА Новости

В Боливии число погибших в столкновениях у НПЗ выросло до десяти

10:57 28.11.2019
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВоенный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Военный вертолет возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия. 19 ноября 2019
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Число погибших в Боливии при столкновениях с полицией и военными у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода "Сенката" в Эль-Альто возросло до 10, говорится в сообщении управления уполномоченного по правам человека.
По сообщениям местных СМИ, 19 ноября в ходе столкновений после отправки конвоя с топливом в Ла-Пас протестующие попытались вернуть контроль над заводом YPFB. При помощи динамита они взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. В ходе столкновений погибли шесть человек, позднее еще три человека скончались в больницах от пулевых ранений.
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"Скончался Каликсто Уанаку Агилар, получивший ранения во время актов насилия в Эль-Альто", - информирует управление омбудсмена в Twitter. По данным ведомства, мужчина скончался в больнице в среду около полудня от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной из-за применения огнестрельного оружия.
Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
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